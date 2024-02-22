Белорусам могут запретить играть в иностранных онлайн-казино

«Реализовать меры по разрешению существующей в настоящее время у белорусских организаторов азартных игр проблемы, связанной с оттоком игроков в связи с наличием у последних возможности перечислить средства со своих счетов, открытых в банках и небанковских финансово-кредитных организациях Республики Беларусь, в адрес компаний, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, расположенных за пределами Республики Беларусь, неподконтрольных законодательству нашей страны».