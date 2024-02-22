Белорусам могут запретить играть в иностранных онлайн-казино

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Проект указа по совершенствованию деятельности в сфере игорного бизнеса вынесен на общественное обсуждение, документ опубликован на Правовом форуме Беларуси.
Организатором общественного обсуждения выступает Министерство по налогам и сборам. В законопроекте говорится, что в настоящее время белорусские организаторы азартных игр сталкиваются с проблемой, связанной с оттоком игроков на зарубежные платформы. В связи с этим предлагается решить этот вопрос.
«Реализовать меры по разрешению существующей в настоящее время у белорусских организаторов азартных игр проблемы, связанной с оттоком игроков в связи с наличием у последних возможности перечислить средства со своих счетов, открытых в банках и небанковских финансово-кредитных организациях Республики Беларусь, в адрес компаний, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, расположенных за пределами Республики Беларусь, неподконтрольных законодательству нашей страны».
Власти также считают, что необходимо усовершенствовать процедуры верификации, идентификации и аутентификации посетителей стационарных и виртуальных игорных заведений.
Кроме того, предлагается ряд других изменений:
- оптимизировать перечень видов азартных игр, разрешенных для проведения на территории Беларуси.
- исключить необходимость согласования МНС правил организации и проведения азартных игр.
- изменить требования по сбору, хранению, регистрации внешнего IP-адреса устройства, с использованием которого физическое лицо принимало участие в азартной игре.
Замечания и предложения по поводу предлагаемых новаций в законодательство об азартных играх можно высказывать до 1 марта текущего года включительно в специальной теме на Правовом форуме.