Турецкая авиакомпания запускает регулярные полеты из Ташкента в Анкару

Агентство гражданской авиации Узбекистана 21 февраля выдало турецкой авиакомпании AJet (бывшая AnadoluJet) разрешение на осуществление регулярных полетов в Узбекистан. Полеты на самолетах Boeing 737−800 будут выполняться по маршруту Анкара-Ташкент-Анкара.
Разрешение на регулярное авиасообщение агентство «Узавиация» выдало на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Турцией.
Для справки. AJet — турецкая бюджетная региональная авиакомпания, дочерняя компания Turkish Airlines. Лоукостер выполняет внутренние рейсы, а также международные рейсы в Западную Европу и Западную Азию.
Напомним, что в апреле 2023 года компания уже получала разрешение на осуществление прямых рейсов между Анкарой и Ташкентом.
Еще одна турецкая авиакомпания SunExpress осенью прошлого года запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Самарканда в турецкий город Измир.