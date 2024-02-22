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Турецкая авиакомпания запускает регулярные полеты из Ташкента в Анкару

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Турецкая авиакомпания AJet получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Лоукостер свяжет прямым авиасообщением Ташкент и Анкару, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Агентство гражданской авиации Узбекистана 21 февраля выдало турецкой авиакомпании AJet (бывшая AnadoluJet) разрешение на осуществление регулярных полетов в Узбекистан. Полеты на самолетах Boeing 737−800 будут выполняться по маршруту Анкара-Ташкент-Анкара.

Разрешение на регулярное авиасообщение агентство «Узавиация» выдало на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Турцией.

Для справки. AJet — турецкая бюджетная региональная авиакомпания, дочерняя компания Turkish Airlines. Лоукостер выполняет внутренние рейсы, а также международные рейсы в Западную Европу и Западную Азию.

Напомним, что в апреле 2023 года компания уже получала разрешение на осуществление прямых рейсов между Анкарой и Ташкентом.

Еще одна турецкая авиакомпания SunExpress осенью прошлого года запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Самарканда в турецкий город Измир.