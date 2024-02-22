Безработные жители села Курык потребовали трудоустроить их в Westoil

Ранее руководители компании Westoil Software заявили о том, что с момента начала незаконной забастовки компания понесла убытки на 900 млн тенге. Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договора и произвести набор на работу среди граждан стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском, и других районах Мангистауской области. Как сообщили в компании, 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места. Средняя заработная плата в ТОО «Westoil Software» составляет 735 тыс. тенге.