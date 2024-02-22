В Москве построят центр с «зубчатыми» фасадами и «зеленой» кровлей

«Общественный центр общей площадью 3 866 кв. м будет представлять собой кубический объем с двумя видами фасадов. Первый представляет собой сложную конструкцию из объемного остекления и зубчатых пилонов с облицовкой из атмосферостойкой стали. Кроме того, предусмотрены места для установки солнечных батарей и кадки для растений с системой полива на балконах. С другой стороны здания рисунок фасадов выполнен в виде чередования алюминиевых фасадных реек, светопрозрачных частей и стемалита», — сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.