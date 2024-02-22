Курс доллара превысил отметку в 12 500 сумов

Таким образом, за день курс доллара показал прирост на 12 сумов 97 тийин. Также было отмечено подорожание евро и фунта — они стоят 13 574,93 сума (+80,30) и 15 855,14 сума (+96,41) соответственно. Курс рубля составляет 134,31 сумов (-0,82).
Напомним, что американская валюта показала резкое однодневное подорожание в августе 2023 года, превысив отметку в 12 тысяч сумов. За прошлый год сум обесценился к доллару на 9,83%, в 2022 году на 3,75%.
Тогда ЦБ объяснял ослабление курса сума к доллару девальвацией российской валюты: это вызвало сокращение экспортной выручки и объема переводов от мигрантов. Также на национальной валюте сказалась динамика турецкой лиры.