Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков

Во время встречи с Владимиром Путиным один из участников беседы рассказал, что перед въездом в Китай российские дальнобойщики должны оформлять визы профессиональных водителей. Он отметил, что оформление виз является долгим и дорогим процессом, поскольку такие документы выдаются только в приграничных регионах России.
«У нас соответствующие ведомства, в том числе МИД, над этим работают. И если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле: такие вопросы решаются на основе взаимности. Значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. Эти ведомства сейчас работают. Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем. Надеюсь, что это будет», — ответил президент.
Владимир Путин отметил, что действующий регламент определяется межправительственным соглашением между Россией и Китаем. Для изменения процедуры оформления пропусков необходимо скорректировать соглашение. «Дело даже не в них. Скорее всего, дело в нас. Потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы. Надо, чтобы и наши ведомства ускорили эту работу. Сделаем», — заключил глава государства.
По итогам 2023 года товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3% и достиг рекордных $240,11 млрд. В 2022 году показатель был на уровне $190,271 млрд. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.