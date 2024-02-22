Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков

«У нас соответствующие ведомства, в том числе МИД, над этим работают. И если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле: такие вопросы решаются на основе взаимности. Значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. Эти ведомства сейчас работают. Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем. Надеюсь, что это будет», — ответил президент.