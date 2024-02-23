Нацбанк Беларуси заметно повысил курс доллара и курс евро на 23 февраля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 22 февраля, четверг, составляли: 1 доллар США равен 3,2383 рубля, 1 евро — 3,4971 BYN, 100 российских рублей — 3,5035 белорусского рубля. То есть положение российского рубля снизилось незначительно, а вот рост курса доллара и особенно курс евро (плюс более чем три копейки) очевиден.