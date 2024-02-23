Повлияет ли программа «9−20−25» на рост цен на недвижимость — мнения специалистов

«Мы предполагаем, что рост, скорее всего, будет. И как бы ипотечная программа в это тоже вклад вносит. Цены вот буквально в феврале месяце, мы почувствовали, что начался некий подъем цен. После того, как объявили программу “9−20−25”, — заявил директор агентства недвижимости Нурсултан Иманбаев.
«Ожидания у нас насчет этой программы небольшие. Она рассчитана на весь Казахстан, там сумма выделяется одна на весь Казахстан. Сколько дойдет до нашего города, сколько останется в других городах, мы не знаем. Кто как успеет. Советую всем поторопиться», — отметил соучредитель уральского агентства недвижимости Артем Хрокалов.
«Психологический фактор действительно существует: они действительно поднимут цены. Вот этот слух пойдет, что новая ипотечная программа. Вы будете смеяться, мне недавно звонил клиент с коммерческого объекта. Ну вот насколько у нас люди, я не назову их безграмотными, просто я сказал бы так: они невнимательно читают условия. Ну, каким боком коммерческий объект должен попасть под такую программу? То есть говорить о том, что они действительно поднимут цены, — может быть. Но они подержат ее месяц, два, полтора. От этого ничего не изменится, и они опять спустят», — рассказал президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.
Выдавать ипотечные займы по программе «9−20−25» будет только «Отбасы банк». Его менеджеры уже активно консультируют тех, кто рассчитывает получить по новой ипотеке квартиру. Это единственная на сегодня льготная ипотека для массового покупателя.