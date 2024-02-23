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Минфин США: новые антироссийские санкции затронут «более 500 целей»

Новые санкции США против России будут направлены против «более 500 целей», сообщил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. Ввести ограничения планируется сегодня, 23 февраля.
Источник: AP 2023

По словам замминистра, санкции направлены на то, чтобы гарантировать, что Россия «не сможет получить доступ к товарам, необходимым для производства оружия». Также ограничения призваны «замедлить доступ России к доходам, которые ей нужны для поддержки своей экономики».

Адейемо уточнил, что санкции затронут российский ВПК и компании в третьих странах, которые помогают облегчить доступ России к нужным ей товарам. «Мы введем сотни санкций, но важно помнить, что не только Америка предпринимает такие действия», — сказал Reuters Уолли Адейемо.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд говорила, что запланированные США ограничения будут «разрушительными», и большинство из них затронет российский ОПК. Евросоюз в настоящий момент готовит 13-й пакет санкций в отношении России. Предполагается, что их утвердят завтра, 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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