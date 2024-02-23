Минфин США: новые антироссийские санкции затронут «более 500 целей»

По словам замминистра, санкции направлены на то, чтобы гарантировать, что Россия «не сможет получить доступ к товарам, необходимым для производства оружия». Также ограничения призваны «замедлить доступ России к доходам, которые ей нужны для поддержки своей экономики».
Адейемо уточнил, что санкции затронут российский ВПК и компании в третьих странах, которые помогают облегчить доступ России к нужным ей товарам. «Мы введем сотни санкций, но важно помнить, что не только Америка предпринимает такие действия», — сказал Reuters Уолли Адейемо.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд говорила, что запланированные США ограничения будут «разрушительными», и большинство из них затронет российский ОПК. Евросоюз в настоящий момент готовит 13-й пакет санкций в отношении России. Предполагается, что их утвердят завтра, 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции на Украине.
Лаура Кеффер