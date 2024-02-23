Челябинский завод, который 16 февраля посетил Путин, попал под санкции Великобритании

Челябинский кузнечно-прессовый завод, который 16 февраля посетил президент РФ, попал под санкции Великобритании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. (…) Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью», — говорится в тексте.
Среди прочего Лондон ввел ограничения против Челябинского кузнечно-прессового завода, председателя совета директоров компании «Мечел» Игоря Зюзина, председателя совета директоров «ОМК» Анатолия Седых, представителей руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Напомним, 16 февраля в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ Владимир Путин посетил «Завод роботов», созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода.
Президент осмотрел предприятие, которое занимается серийным выпуском и сборкой шестиосевых промышленных роботов-манипуляторов, ознакомился с выставкой импортозамещенных компонентов промышленных роботов, а также с образцами гражданской продукции. Пояснения в ходе осмотра давал директор завода Андрей Гартунг.
Челябинский кузнечно-прессовый завод — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли. Основан в 1942 году и производит детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. На предприятии работает более 18 тыс. человек, активно реализуется программа подготовки рабочих и инженерных кадров совместно с организациями среднего и высшего профессионального образования.