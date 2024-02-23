Челябинский завод, который 16 февраля посетил Путин, попал под санкции Великобритании

Челябинский кузнечно-прессовый завод — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли. Основан в 1942 году и производит детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. На предприятии работает более 18 тыс. человек, активно реализуется программа подготовки рабочих и инженерных кадров совместно с организациями среднего и высшего профессионального образования.