Изменятся ли цены на жилье в Казахстане после запуска ипотеки 9−20−25 — мнение экспертов

«Психологический фактор действительно существует: они действительно поднимут цены. Вот этот слух пойдет, что новая ипотечная программа. Вы будете смеяться, мне недавно звонил клиент из коммерческого объекта. Ну вот насколько у нас люди, я не назову их безграмотными, просто я сказал бы так: они невнимательно читают условия. Ну каким боком коммерческий объект должен попасть под такую программу? То есть говорить о том, что они действительно поднимут цены, — может быть. Но они подержат ее месяц, два, полтора. От этого ничего не изменится, и они опять спустят», — считает президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.