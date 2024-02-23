Изменятся ли цены на жилье в Казахстане после запуска ипотеки 9−20−25 — мнение экспертов

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Повлияет ли программа 9−20−25 на рост цен на недвижимость в регионах, рассказали эксперты.
Ипотека «Отау» предполагает ставку 9% годовых. О ее запуске недавно сообщил «Отбасы банк». Раньше анонсировали новую программу 9−20−25, поэтому ипотеку «Отау» в народе по привычке называют именно так.
В Актобе начинает оживать рынок жилья, активность клиентов подогревает новая ипотечная программа, сообщает телеканал КТК.
Риелторы отмечают, что традиционно к весне стоимость жилья растет.
«Мы предполагаем, что рост, скорее всего, будет. И ипотечная программа в это тоже вклад вносит. Вот буквально в феврале мы почувствовали, что начался некий подъем цен. После того, как объявили программу 9−20−25», — отметил директор агентства недвижимости Нурсултан Иманбаев.
Другой эксперт предполагает, что программа все-таки внесет свои коррективы, но они будут несущественными.
«Психологический фактор действительно существует: они действительно поднимут цены. Вот этот слух пойдет, что новая ипотечная программа. Вы будете смеяться, мне недавно звонил клиент из коммерческого объекта. Ну вот насколько у нас люди, я не назову их безграмотными, просто я сказал бы так: они невнимательно читают условия. Ну каким боком коммерческий объект должен попасть под такую программу? То есть говорить о том, что они действительно поднимут цены, — может быть. Но они подержат ее месяц, два, полтора. От этого ничего не изменится, и они опять спустят», — считает президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.
Ипотеку «Отау» запустят с 1 марта, но уже сейчас в «Отбасы банке» уже выстраиваются в очередь, чтобы получить консультацию.
«Жилье клиенты могут приобрести через наш сайт Baspana Market. Там будут заявки от застройщиков. Чтобы не было искусственного повышения цен, банк будет данного застройщика проверять. За один квадратный метр должна быть определенная цена», — говорит специалист развития бизнеса Актюбинского филиала АО «Отбасы банк» Нургуль Мырзаева.
Условия ипотеки «Отау» (9−20−25).
От 20% — первоначальный взнос;
9% (ГЭСВ от 9,2%) ставка по кредиту;
до 19 лет — срок кредита.