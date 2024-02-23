Национальные туристические маршруты планируется утвердить в Иркутской области в 2024 году

«Процитирую слова президента России Владимира Путина, который объявил этот год Годом семьи: “хорошо налаженная туристическая сфера способствует укреплению не только экономики, но и семьи”. Сегодня важно обсудить механизмы, благодаря которым в наших городах и селах может развиваться семейный туризм. Будет правильным от органов государственной власти региона дать нашим муниципалитетам некий единый алгоритм действий, привлечь к развитию туристической отрасли еще и активных жителей региона, общественные организации», — сказал спикер Заксобрания.