Национальные туристические маршруты планируется утвердить в Иркутской области в 2024 году

Накануне, 21 февраля, в Иркутске состоялась 8-я сессия Заксобрания Иркутской области. Вопросы, касающиеся развития внутреннего туризма, обсудили во время депутатского часа. В 2024 году планируется утвердить национальный маршрут, который был бы принят на федеральном уровне, и отработать с муниципальными образованиями новые туристические продукты. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Иркутская область — это уникальный субъект, в котором присутствуют все виды туризма, при этом отсутствует утвержденный национальный маршрут», — сообщила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.
По ее словам, работа по данному направлению ведется. В 2023 году были реализованы 10 проектов по строительству быстровозводимых модульных отелей. До конца 2024 года планируется возвести еще несколько подобных конструкций.
К тому же на постоянной основе ведется взаимодействие с муниципалитетами. Так, в 2023 году агентство по туризму проводило выездные рабочие совещания в районах.
В 2023 году был сформирован событийный календарь Иркутской области и размещен на информационном туристическом портале региона, чтобы гости Приангарья и местные жители могли заранее посмотреть анонсы мероприятий и распланировать отдых.
Кроме того, была создана дорожная карта по гастрономическому туризму. Над ее разработкой трудились представители ресторанного бизнеса, туроператоры, представители учебных заведений.
В рамках развития кластеров региона правительство представило в Госдуму инициативу о включении области в эксперимент по гостевым домам, что позволит собственникам гостиничного бизнеса выйти из серой зоны рынка, повысить сервис, легализировать деятельность и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Для увеличения пребывания туристов на территориях муниципалитетов будут направлены средства для создания «туристических магнитов». Финансирование будет поступать путем грантов и субсидий. Так, в новой региональной программе по развитию туризма в рамках субсидий выделят 82 млн рублей на благоустройство туристических объектов, поддержку проведения событийных мероприятий, создание экологических троп, пляжей и санитарных зон.
Из выделенных средств 1 млн рублей направят на разработку значимых региональных туристических маршрутов, 420 тысяч — на модернизацию туристического портала, 400 тысяч — на мероприятия на территориях муниципальных образований, способствующих росту инвестиционной привлекательности.
«Процитирую слова президента России Владимира Путина, который объявил этот год Годом семьи: “хорошо налаженная туристическая сфера способствует укреплению не только экономики, но и семьи”. Сегодня важно обсудить механизмы, благодаря которым в наших городах и селах может развиваться семейный туризм. Будет правильным от органов государственной власти региона дать нашим муниципалитетам некий единый алгоритм действий, привлечь к развитию туристической отрасли еще и активных жителей региона, общественные организации», — сказал спикер Заксобрания.
По его словам, в области работают проекты, связанные с маршрутами выходного дня, сельский, экологический, познавательный, событийный и культурный туризм. Спрос на эти турпродукты растет, из областного бюджета необходимо выделять субсидии муниципальным образованиям на развитие туризма. Такая практика показала хорошие результаты в соседней Бурятии, Красноярском крае и других субъектах.
На обсуждении депутаты также затронули проблемы, замедляющие развитие туризма.
Так, мэр Качугского района Евгений Липатов отметил отсутствие опыта у сельских жителей в ведении туризма и недостаточное информирование о возможностях субсидирования. По мнению главы района, остро стоит проблема нехватки кадров. В районе ощущается дефицит экскурсоводов и инструкторов.
Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристической и курортно-рекреационной гостиничной деятельности торгово-промышленной палаты Марина Григорьева заострила внимание парламентариев на отсутствие энергоснабжения на Ольхоне, точке притяжения туристов. Также она указала на проблему с утилизацией отходов, которая существует на острове в зимнее время, поскольку мусоровозы не ездят по льду.