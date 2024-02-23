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Национальные туристические маршруты планируется утвердить в Иркутской области в 2024 году

На заседании 8-й сессии Законодательного собрания депутаты отметили важность развития туризма внутри региона.
Источник: IrkutskMedia.ru

Накануне, 21 февраля, в Иркутске состоялась 8-я сессия Заксобрания Иркутской области. Вопросы, касающиеся развития внутреннего туризма, обсудили во время депутатского часа. В 2024 году планируется утвердить национальный маршрут, который был бы принят на федеральном уровне, и отработать с муниципальными образованиями новые туристические продукты. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

«Иркутская область — это уникальный субъект, в котором присутствуют все виды туризма, при этом отсутствует утвержденный национальный маршрут», — сообщила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

Во время доклада Евгения Найденова отметила необходимость развития туризма в муниципальных образованиях области, вне территории Байкала, а также развития инфраструктуры.

По ее словам, работа по данному направлению ведется. В 2023 году были реализованы 10 проектов по строительству быстровозводимых модульных отелей. До конца 2024 года планируется возвести еще несколько подобных конструкций.

К тому же на постоянной основе ведется взаимодействие с муниципалитетами. Так, в 2023 году агентство по туризму проводило выездные рабочие совещания в районах.

В 2023 году был сформирован событийный календарь Иркутской области и размещен на информационном туристическом портале региона, чтобы гости Приангарья и местные жители могли заранее посмотреть анонсы мероприятий и распланировать отдых.

Кроме того, была создана дорожная карта по гастрономическому туризму. Над ее разработкой трудились представители ресторанного бизнеса, туроператоры, представители учебных заведений.

В рамках развития кластеров региона правительство представило в Госдуму инициативу о включении области в эксперимент по гостевым домам, что позволит собственникам гостиничного бизнеса выйти из серой зоны рынка, повысить сервис, легализировать деятельность и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Для увеличения пребывания туристов на территориях муниципалитетов будут направлены средства для создания «туристических магнитов». Финансирование будет поступать путем грантов и субсидий. Так, в новой региональной программе по развитию туризма в рамках субсидий выделят 82 млн рублей на благоустройство туристических объектов, поддержку проведения событийных мероприятий, создание экологических троп, пляжей и санитарных зон.

Из выделенных средств 1 млн рублей направят на разработку значимых региональных туристических маршрутов, 420 тысяч — на модернизацию туристического портала, 400 тысяч — на мероприятия на территориях муниципальных образований, способствующих росту инвестиционной привлекательности.

Александр Ведерников предложил уделять особое внимание развитию семейного туризма.

«Процитирую слова президента России Владимира Путина, который объявил этот год Годом семьи: “хорошо налаженная туристическая сфера способствует укреплению не только экономики, но и семьи”. Сегодня важно обсудить механизмы, благодаря которым в наших городах и селах может развиваться семейный туризм. Будет правильным от органов государственной власти региона дать нашим муниципалитетам некий единый алгоритм действий, привлечь к развитию туристической отрасли еще и активных жителей региона, общественные организации», — сказал спикер Заксобрания.

По его словам, в области работают проекты, связанные с маршрутами выходного дня, сельский, экологический, познавательный, событийный и культурный туризм. Спрос на эти турпродукты растет, из областного бюджета необходимо выделять субсидии муниципальным образованиям на развитие туризма. Такая практика показала хорошие результаты в соседней Бурятии, Красноярском крае и других субъектах.

На обсуждении депутаты также затронули проблемы, замедляющие развитие туризма.

Так, мэр Качугского района Евгений Липатов отметил отсутствие опыта у сельских жителей в ведении туризма и недостаточное информирование о возможностях субсидирования. По мнению главы района, остро стоит проблема нехватки кадров. В районе ощущается дефицит экскурсоводов и инструкторов.

Евгений Липатов отметил, что должен быть создан единый портал для вех муниципалитетов, где люди смогут просматривать актуальную информацию о маршрутах, имеющихся в регионе. Мэр подчеркнул, что интерес развития туризма в том, чтобы туристы оставляли свои деньги в районе.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристической и курортно-рекреационной гостиничной деятельности торгово-промышленной палаты Марина Григорьева заострила внимание парламентариев на отсутствие энергоснабжения на Ольхоне, точке притяжения туристов. Также она указала на проблему с утилизацией отходов, которая существует на острове в зимнее время, поскольку мусоровозы не ездят по льду.

туризм и отдых