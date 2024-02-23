В этом году количество авиарейсов увеличится на 20%. Какие еще изменения ждут сферу авиации?

Вчера Шавкату Мирзиёеву представили планы в сфере гражданской авиации. На презентации было отмечено, что за счет созданных условий количество авиакомпаний в Узбекистане достигло 15, включая 10 частных.
В прошлом году было приобретено 28 новых самолетов. В результате за последние семь лет количество рейсов увеличилось в два раза. Благодаря передаче аэропорта Самарканда в частное управление пассажиропоток увеличился в четыре раза и достиг миллиона.
Тем не менее, в прошлом году объем авиационных услуг вырос всего на 11,6%. При этом для достижения четырехкратного увеличения количества авиаперевозок, отмеченного в стратегии страны до 2030 года, годовые темпы роста должны составлять не менее 20%.
Отмечено, что цены на авиабилеты в нашей стране относительно высоки, а количество внутренних и международных рейсов недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса.
Основная часть полетов по-прежнему приходится на аэропорты Ташкента и Самарканда. Возможности аэропортов по обслуживанию воздушных судов и пассажиров ограничены, дополнительные услуги составляют всего лишь 7% от их общего дохода. Транзитный потенциал аэропортов Ташкента, Навои и Намангана не используется в полной мере.
Для решения этих вопросов в этом году планируется ускорить процессы по трансформации в Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, расширению сервиса и увеличению их доходов.
В частности, в Uzbekistan Airways начнется процесс получения международного кредитного рейтинга и ее выхода на IPO.
Uzbekistan Airports должна будет передать аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана в частное управление с условием последующей модернизации со стороны инвестора.
Кроме того, в текущем году планируется увеличить на 20% количество авиарейсов. На столько же будут сокращены расходы в отрасли. Для этого заменят старые самолеты с высоким расходом топлива на современные экономичные воздушные суда, оптимизируют маршруты полетов по 72 направлениям.
Также планируется увеличивать количество дополнительных услуг в аэропортах, развивать техническое обслуживание самолетов в аэропорту Навои и задействовать в полной мере его потенциал.
Президент обсудил с ответственными лицами вопросы привлечения иностранных квалифицированных специалистов в государственные авиакомпании, а также улучшения подготовки кадров.