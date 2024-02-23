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В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

В Казахстане 26 февраля 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:

авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За январь 2024 года:

КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты; ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП; социальный налог; единый платеж; обязательные пенсионные взнося;обязательные пенсионные профессиональные взносы; социальные отчисления; обязательные взносы на медстрахование; взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Текущие платежи за 2024 год:

по земельному налогу; налогу на имущество; плате за пользование земельными участками.

Также необходимо уплатить за 4 квартал 2023 года:

КПН/ИПН по специальному наллоговому режиму (СНР) розничного налога; НДС; рентный налог на экспорт; налог на добычу полезных ископаемых; налог на игорный бизнес;

А также платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

За 2 полугодие 2023 года нужно заплатить:

КПН/ИПН;социальный налог по упрощенной декларации.

Ранее мы рассказали, как правильно платить налоги при сдаче квартиры в аренду.

налоги