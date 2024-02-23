В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты; ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП; социальный налог; единый платеж; обязательные пенсионные взнося;обязательные пенсионные профессиональные взносы; социальные отчисления; обязательные взносы на медстрахование; взносы на обязательное социальное медицинское страхование.