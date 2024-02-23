В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:
авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За январь 2024 года:
КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты; ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП; социальный налог; единый платеж; обязательные пенсионные взнося;обязательные пенсионные профессиональные взносы; социальные отчисления; обязательные взносы на медстрахование; взносы на обязательное социальное медицинское страхование.
Текущие платежи за 2024 год:
по земельному налогу; налогу на имущество; плате за пользование земельными участками.
Также необходимо уплатить за 4 квартал 2023 года:
КПН/ИПН по специальному наллоговому режиму (СНР) розничного налога; НДС; рентный налог на экспорт; налог на добычу полезных ископаемых; налог на игорный бизнес;
А также платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
За 2 полугодие 2023 года нужно заплатить:
КПН/ИПН;социальный налог по упрощенной декларации.
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