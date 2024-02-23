В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют

Как отмечалось, в настоящее время цены на авиабилеты в республике относительно высоки. Количество как внутренних, так и международных рейсов недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса. Основная часть полетов по-прежнему приходится на аэропорты Ташкента и Самарканда. Возможности аэропортов по обслуживанию воздушных судов и пассажиров ограничены, дополнительные услуги составляют всего лишь 7%от их общего дохода. Транзитный потенциал аэропортов Ташкента, Навои и Намангана не используют в полной мере.