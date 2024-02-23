Семье военнослужащего в Братске вручили квартиру

В Братске семье военнослужащего, отправленного в зону СВО в сентябре 2022 года, вручены ключи от новой квартиры. Муниципалитет предоставил им жилье, а компания, где трудился глава семьи, полностью отреставрировала жилье. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Братска Сергея Серебренникова.