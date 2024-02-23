Семье военнослужащего в Братске вручили квартиру

В Братске семье военнослужащего, отправленного в зону СВО в сентябре 2022 года, вручены ключи от новой квартиры. Муниципалитет предоставил им жилье, а компания, где трудился глава семьи, полностью отреставрировала жилье. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Братска Сергея Серебренникова.
— Прежний арендодатель семьи решил продать квартиру, в которой они жили. Работодатель военнослужащего обратился к муниципалитету, и проблема была решена, — говорится в сообщении.
После ремонта в квартире установлены новые окна, двери, обои, сантехника, линолеум, ванная, электропечь и стиральная машина. Жилье расположено в центре города.