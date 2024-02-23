С 1 марта 2024 года прибавка к пенсии составит более 8 000 рублей: кому положено повышение

С 1 марта 2024 года пенсия будет повышена у пенсионеров, которым в феврале исполнилось 80 лет. Размер прибавки составит 8 134,88 рубля. Отметим, что речь идет о повышении пенсии, а не о разовой доплате. Однако повышение коснется только страховой пенсии. Если вы получаете социальную пенсию по старости, доплаты после 80 лет не предусмотрены. Пенсионеры в возрасте 80 лет, так же как и инвалиды 1 группы, получают право на оформление ухода, что увеличит пенсию еще на 1 200 рублей.