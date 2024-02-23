С 1 марта 2024 года прибавка к пенсии составит более 8 000 рублей: кому положено повышение

1 марта 2024 года некоторым категориям граждан будут увеличены пенсии. В числе получателей повышения — инвалиды, пенсионеры старше 80 лет и уволившиеся пенсионеры. BFM-Новосибирск подробно рассказывает о мартовском повышении..
Увеличение пенсий для инвалидов.
Прибавка к пенсии будет зависеть от того, какая группа инвалидности установлена и от того, является ли пенсия социальной или страховой. Например, пенсионеры, получающие страховую пенсию, могут получить прибавку от 4 067,44 до 8 134,88 рубля при переходе на более высокую группу инвалидности. В то же время, для получателей социальной пенсии при повышении группы инвалидности прибавка составит от 1 072,94 до 7 153,40 рубля.
Также при переходе на более тяжелую группу инвалидности увеличится ежемесячная денежная выплата. Кроме того, лица, перешедшие с 2-й на 1-ю группу инвалидности, смогут увеличить выплаты еще на 1 200 рублей, если подадут заявление на уход. Сейчас заявление на уход можно подать онлайн.
Доплата после 80 лет.
С 1 марта 2024 года пенсия будет повышена у пенсионеров, которым в феврале исполнилось 80 лет. Размер прибавки составит 8 134,88 рубля. Отметим, что речь идет о повышении пенсии, а не о разовой доплате. Однако повышение коснется только страховой пенсии. Если вы получаете социальную пенсию по старости, доплаты после 80 лет не предусмотрены. Пенсионеры в возрасте 80 лет, так же как и инвалиды 1 группы, получают право на оформление ухода, что увеличит пенсию еще на 1 200 рублей.
Повышение пенсии для уволившихся пенсионеров.
С 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Однако по окончании трудовой деятельности и после неявки на работу в течение полного календарного месяца все упущенные индексации будут компенсированы. Повышение пенсии произойдет с начала следующего после увольнения месяца. Следовательно, с 1 марта 2024 года ваша пенсия будет увеличена, если вы уволились в феврале. Однако повышение произойдет не сразу, а через 2−3 месяца в зависимости от работы местного управления Соцфонда.
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