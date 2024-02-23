Латвия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Беларуси

В сообщении сказано, что принятыми поправками к закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов был введен запрет на ввоз сельскохозяйственных, а также кормовых продуктов из Беларуси и России. Кроме того, белорусские и российские сельхозпродукты не могут ввозиться в Латвию из третьих стран. Уточняется, что данный запрет предусмотрен в отношении той продукции, которая остается в Латвии, и он не коснется продукции, следующей через латвийскую территорию в другие страны ЕС.