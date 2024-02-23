Снижение тарифа на газ может привести к удешевлению отопления и электроэнергии — министр

«После снижения регулируемых цен на газ последуют решения об изменении цен на тепло и электроэнергию… Для нас важно, чтобы люди почувствовали эту тенденцию снижения цен на международных рынках, чтобы они также почувствовали это в своих счетах», — подчеркнул Парликов.