Снижение тарифа на газ может привести к удешевлению отопления и электроэнергии — министр

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Снижение тарифа на природный газ в Молдове может привести к снижению тарифов на отопление и электроэнергию. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Парликов.
Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике 21 февраля одобрило снижение тарифа на газ для бытовых потребителей.
«После снижения регулируемых цен на газ последуют решения об изменении цен на тепло и электроэнергию… Для нас важно, чтобы люди почувствовали эту тенденцию снижения цен на международных рынках, чтобы они также почувствовали это в своих счетах», — подчеркнул Парликов.
Согласно новому тарифу, с первого марта кубометр природного газа для бытовых потребителей будет стоить 13,39 лея без учета НДС. С учетом налога новый тариф составит 14,47 лея за кубометр.
До этого тариф на природный газ для потребителей в Молдове менялся в июне 2023 года. Тогда он также был снижен решением НАРЭ.
Тогда стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей составила 18,60 лея за кубометр с учетом НДС. До этого тариф составлял 29,27 лея за кубометр.