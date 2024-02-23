В Нацбанке объяснили, почему снизили базовую ставку

«Инфляция продолжает снижаться в результате проводимой денежно-кредитной политики, мер властей, ослабления глобального инфляционного давления и других факторов. Темпы снижения ожидаемо замедлились на фоне практически полного исчерпания высокой базы 2023-го года. В январе годовой рост цен сложился на уровне 9,5%. Месячная инфляция в январе составила 0,8%, что превышает ее среднюю историческую величину, она была где-то 0,6%. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции несколько выросли, находясь все еще выше среднесрочной цели Национального банка. Это свидетельствует о сохранении инфляционных процессов, соответственно, все еще рано утверждать о формировании выраженного и устойчивого тренда по снижению инфляции», — заявил Сулейменов. Он добавил, что инфляционные ожидания населения при этом имеют «позитивный сдвиг» — если в декабре ожидаемая инфляция была 16,4%, то в январе она составила уже 14,4%