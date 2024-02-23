Новый стадион построят в Астане

— Согласно техническому обследованию, существующие трибуны стадиона на грани обрушения, в связи с чем, взамен реконструкции запланировано произвести полный демонтаж и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ, — сообщили в акимате.
Как уточнили в пресс-службе акимата, по проекту стадиона планируется 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 м², размерами 105 м х 68 м.
— Было принято решение реализовать проект крытого типа, в связи с чем ведутся работы по проектированию. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта. После получения согласования эскизного проекта стадиона крытого типа, будет загружен на портал госэкспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы, будут начаты работы по строительству здания, — пояснили в акимате.