Новый стадион построят в Астане

— Было принято решение реализовать проект крытого типа, в связи с чем ведутся работы по проектированию. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта. После получения согласования эскизного проекта стадиона крытого типа, будет загружен на портал госэкспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы, будут начаты работы по строительству здания, — пояснили в акимате.