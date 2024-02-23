Доллар и российский рубль упали на торгах в пятницу

Китайский юань за это же время показал себя как волатильная валюта. Были и резкие падения, и взлеты. В целом же за последний месяц курс все-таки вырос. На 23 января он составлял 4,3658 рубля за десять юаней. В начале торгов уровень поднялся на 0,21% до 4,4872. Объем сделок довольно большой — около 10,9 млн в пересчете на доллары и 79 млн в юанях.