Доллар и российский рубль упали на торгах в пятницу

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Курс доллара к белорусскому рублю упал на 0,08% в начале пятничных торгов в Минске, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Американская валюта открыла торги на отметке 3,2460 рубля, а объем сделок составил пока около 2,2 млн долларов.
Российский рубль также снизился к белорусскому на 0,46%, курс составил 3,5014 за сотню. Масштаб сделок — примерно 9,9 млн в долларовом эквиваленте (924,4 млн российских рублей). В целом с 23 января по 23 февраля доллар больше растет, чем падает (в начале этого периода курс был равен 3,1416).
Российский рубль, наоборот, все это время больше падает, чем растет. Курс на 23 января составлял 3,5767 белорусского рубля за сотню, что заметно ниже нынешнего уровня.
Китайский юань за это же время показал себя как волатильная валюта. Были и резкие падения, и взлеты. В целом же за последний месяц курс все-таки вырос. На 23 января он составлял 4,3658 рубля за десять юаней. В начале торгов уровень поднялся на 0,21% до 4,4872. Объем сделок довольно большой — около 10,9 млн в пересчете на доллары и 79 млн в юанях.
Сделок с евро на БВФБ в пятницу пока не было.
Ранее экономический эксперт Вячеслав Ярошевич прогнозировал, что до весны 2024 года курсы будут относительно стабильными. По его мнению, можно откладывать в евро, если планируется отдых на средиземноморских курортах. Если же в планах поездка в Россию, то очевиден выбор в пользу сбережений в валюте РФ.
Долгосрочные накопления лучше всего делать в золоте. Как считает Ярошевич, это хороший способ отложить на пенсию или на будущее детей.