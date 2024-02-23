«Люди сначала побежали за наличкой»: Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных переводов

«За январь у нас где-то процентов на 30 снизились эти платежи. И нам даже по некоторым точкам пришлось увеличить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений и консультаций со стороны КГД, я думаю, эта ситуация успокоилась, и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится», — заявил Сулейменов.
Напомним, что на днях в МНЭ заявили о пересмотре условий для мониторинга мобильных переводов казахстанцев. Если ранее сообщалось, что «заподозрить» предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов — не более трех минимальных заработных плат (МЗП) или 255 тысяч тенге.