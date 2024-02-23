Как снижение базовой ставки отразится на ставках по депозитам банков, объяснил Тимур Сулейменов

Тимур Сулейменов пояснил, что базовая ставка Нацбанка — это основной макроэкономический регулятор стоимости денег в экономике.
«Безусловно, он именно для этого и предназначен, чтобы определять, сколько стоят кредитные ресурсы, и сколько банки готовы давать за привлечение ресурсов от населения и бизнеса на свои депозиты. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки банка первого уровня, то есть Нацбанка, поменяются соответствующим образом и ставки банков второго уровня. Это что касается и кредитов, и депозитов», — отметил он.
При этом предполагается, что речь идет о снижении на уровне базовой ставки.
«Поэтому многое будет определяться решениями самих банков, но базово мы ожидаем, что ставка по депозитам также несколько снизится, примерно в том же размере, что и базовая. Но это будет зависеть от коммерческих планов, задач по маркетингу, рыночным нишам каждого конкретного банка. Базовая ставка не предписывает ставки напрямую для БВУ. Все на их усмотрении», — указал Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, что Нацбанк вновь снизил базовую ставку.