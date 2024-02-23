Как снижение базовой ставки отразится на ставках по депозитам банков, объяснил Тимур Сулейменов

«Безусловно, он именно для этого и предназначен, чтобы определять, сколько стоят кредитные ресурсы, и сколько банки готовы давать за привлечение ресурсов от населения и бизнеса на свои депозиты. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки банка первого уровня, то есть Нацбанка, поменяются соответствующим образом и ставки банков второго уровня. Это что касается и кредитов, и депозитов», — отметил он.