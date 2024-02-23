Доллар еще подешевел на торгах 23 февраля

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,44 тенге (-0,14).
Нацбанк установил курс евро в 488,81 тенге, рубля — 4,84 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,3−451,9 тенге, евро — по 487,5−490,5 тенге, российские рубли — по 4,77−4,85 тенге.
Между тем мировые цены снижаются на торгах 23 февраля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу понизились на 0,5%, до 83,23 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 0,6%, до 78,13 доллара за баррель.