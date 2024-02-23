Завод по производству калийных удобрений построят в ЗКО

Здесь же главе правительства презентовали проект строительства первого в Казахстане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью 6 млн тонн с привлечением порядка 2,4 млрд долларов инвестиций. На сегодняшний день в РК средняя потребность в таких удобрениях составляет 18 тыс. тонн в год. Запуск завода будет происходить поэтапно до 2035 года. После открытия предприятия, по словам учредителя ЧК «Qazaq Kalium Ltd.» Нурлана Артыкбаева, Казахстан войдет в топ-5 мировых производителей калийных удобрений, с покрытием 14% доли производства на мировом рынке. В рамках проекта будет создано 4 тыс. постоянных рабочих мест.