Доллар подешевел перед выходными в Беларуси

Доллар сегодня подешевел на 0,06% до отметки 3,2451 белорусских рубля. При этом объем сделок составил 4,6 млн долларов. На этой неделе американская валюта подросла на 0,0032 рубля, а с начала февраля — почти на шесть копеек.