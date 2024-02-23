Доллар подешевел перед выходными в Беларуси

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Отечественный рубль укрепился по отношению к американской на торгах в пятницу, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар сегодня подешевел на 0,06% до отметки 3,2451 белорусских рубля. При этом объем сделок составил 4,6 млн долларов. На этой неделе американская валюта подросла на 0,0032 рубля, а с начала февраля — почти на шесть копеек.
Российский рубль также упал в цене, по результатам пятничных торгов валюта нашего восточного соседа подешевела на 0,38%. За одну сотню на бирже отдавали 3,4881 белорусских рубля. Последнюю неделю «россиянин» преимущественно дешевел и потерял более двух копеек.
Европейская валюта сегодня не торговалась вовсе: последняя успешная сессия состоялась 22 февраля и завершилась ростом курса евро — 3,5098 белорусских рубля.
Юань единственный среди всех иностранных валют подорожал на белорусской бирже. В пятницу его курс укрепился на 0,25%, а стоимость 10 «китайцев» составила 4,4890 белорусских рубля.