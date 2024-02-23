Единый QR для всех банков: озвучены сроки введения системы

«Этот вопрос чуть ли не обязательный, то есть мы хотим, чтобы такая система работала, и мы ее обязательно введем в действие. Но пока мы исходим из того, что это должно быть под влиянием рыночных механизмов, то есть банки сами должны увидеть плюсы от введения единого QR-кода. У нас планы — до конца этого года. Я надеюсь, что все банки присоединятся, если нет, то мы не исключаем регуляторных мер, потому что национальный платежный суверенитет — это одна из частей экономической безопасности», — сказал Тимур Сулейменов.