В Самаре планируют восстановить особняк Неронова 1840 года постройки

«Некогда он был украшением города, но сейчас представляет собой горькое зрелище. Много лет дом стоит бесхозным, разрушаясь от времени и вандалов, с выбитыми окнами и дверьми. В 2021 году я подключился к спасению дома Неронова, мне удалось убедить руководство “Почты России” забрать здание к себе на баланс, чтобы восстановить его и дать вторую жизнь», — отметил Хинштейн.