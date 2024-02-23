Под санкции Евросоюза попали пермские оборонные предприятия

Также в санкционном списке указано акционерное общество «Стар» из России. Имеет ли общество отношение к пермскому «ОДК-Стар», Евросоюз не уточняет.



Европейский союз в рамках 13-го пакета ввел санкции против компаний из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции за помощь российскому ВПК, следует из публикации в Официальном журнале ЕС. Всего под новые санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц.



Вчера «Пермский пороховой завод» включили в санкционный список Великобритании.