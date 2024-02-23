Также в санкционном списке указано акционерное общество «Стар» из России. Имеет ли общество отношение к пермскому «ОДК-Стар», Евросоюз не уточняет.
Европейский союз в рамках 13-го пакета ввел санкции против компаний из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции за помощь российскому ВПК, следует из публикации в Официальном журнале ЕС. Всего под новые санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц.
Вчера «Пермский пороховой завод» включили в санкционный список Великобритании.
Под санкции Евросоюза попали пермские оборонные предприятия
В 13-й пакет санкций Евросоюза вошли несколько пермских предприятий. В их числе ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Пермский машиностроительный завод», АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «НПО Искра», ЗАО «СКБ».
Также в санкционном списке указано акционерное общество «Стар» из России. Имеет ли общество отношение к пермскому «ОДК-Стар», Евросоюз не уточняет.