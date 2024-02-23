Премьер Бектенов поручил усилить поддержку казахстанской промышленности

«“Государство основной акцент делает на развитие обрабатывающего сектора. Все должно в полную мощь работать на предприятии. Мы сейчас разрабатываем программу по поддержке отечественного производителя. В закупках приоритет нужно отдавать тем, у кого локализация выше”.