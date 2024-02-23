Премьер Бектенов поручил усилить поддержку казахстанской промышленности

«“Государство основной акцент делает на развитие обрабатывающего сектора. Все должно в полную мощь работать на предприятии. Мы сейчас разрабатываем программу по поддержке отечественного производителя. В закупках приоритет нужно отдавать тем, у кого локализация выше”.
В регионе премьер посетил несколько предприятий, в частности, АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», которое является единственным специализированным предприятием стрелково-пушечного вооружения. Бектенов акцентировал внимание на востребованности выпускаемой высококачественной оборонной продукции на мировом рынке. Он также обозначил необходимость налаживания смежных производств с учетом загруженности компании на уровне 60%.
«Мы должны принимать максимальные усилия для привлечения инвестиций. Будь-то отечественные или иностранные инвесторы — они важны для нашей экономики. Поэтому мы должны создавать комфортную среду для инвесторов», — сказал Бектенов.
Ранее сообщалось, что в январе — декабре 2023 года отмечен рост промышленного производства ЕАЭС на 3,7%.
Объем выполненных строительных работ вырос на 8,6%, оборот розничной торговли — на 6,6%. Валовой внутренний продукт за январь — декабрь 2023 года, по предварительной оценке, составил 2 391,9 млрд долларов США (103,8% к уровню января — декабря 2022 года).