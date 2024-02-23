Опасные копченые горбуша, окунь, кальмары и сельдь из РФ обнаружены в Беларуси

В Беларуси запретили продавать опасную рыбную продукцию, произведенную в России, ее включили в реестр опасной продукции Госстндарта.
Речь идет о рыбной продукции: копченой горбуше, морском окуне, сельди и кальмарах на шпажках от российского производителя ООО «ПК Норд» в Смоленске.
Например, при проверке в составе горбуши холодного копчения нашли недопустимую пищевую добавку — консервант бензойной кислоты (1,11 грамма на килограмм).
Опасную рыбную продукцию изъяли из продажи в Беларуси.
В сельди, кальмарах и окуне белорусские специалисты нашли недопустимую для использования при производстве пищевой рыбной продукции горячего копчения пищевую добавку — подсластитель сахарин, которые производитель указал при маркировке.
Как решили в Госстандарте, по данной продукции вынесено предписание об устранении нарушений. А также вынесен запрет на ввоз, обращение и реализацию ее в Беларуси.