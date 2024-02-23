Министр назвал три причины, по которым железная дорога Молдовы не должна прекратить работу

Первой причиной, по мнению министра, является «преданность профессии» работников железной дороги.
«В первую очередь, это преданность людей своему делу. Я встречал очень много тех, кто всю жизнь работает на этом предприятии (“Железная дорога Молдовы”, — ред.). И они преданны своему предприятию и сделают все, чтобы оно возрождалось и работало», — сказал Спыну.
Что касается многомесячных задолженностей по оплате труда железнодорожников, то, по словам министра, решения «в скором времени будут найдены». И это, по мнению Спыну, — вторая причина, почему железная дорога не должна прекратить работу.
«Уверен, что в скором времени мы найдем решения, и часть решений уже найдена, чтобы люди получили задолженности по зарплате в как можно более быстром темпе — в феврале и марте, чтобы задолженность снизилась до минимума», — отметил чиновник.
Третья причина, которая, по его мнению, не даст предприятию прекратить работу, — это ожидание роста объема грузоперевозок, в том числе со стороны Украины.
«И третье — существуют ожидания, что весной вырастет в том числе объем железнодороджных перевозок. Мы находимся в процессе обсуждений с различными ассоциациями, в том числе с коллегами из Украины, чтобы нарастить транзит железнодорожных грузоперевозок», — подытожил Спыну.
Он также отметил, что на восстановление всей железнодорожной инфраструктуры Молдовы необходимо 3 миллиарда евро.
За последние восемь лет предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) понесло убытков почти на миллиард леев. Более 25% железнодорожной инфраструктуры сегодня не эксплуатируется и требует капитального ремонта. У 134 из 139 действующих локомотивов превышен срок амортизации.
В начале февраля работники ЖДМ в Бессарабке вышли на протест с требованием погашения долгов по зарплате. Акция прошла во время обеденного перерыва, участники держали в руках плакаты с надписями «Чем кормить семью?», «Требуем выплатить зарплату!».
Председатель профсоюзного комитета железнодорожников отметила, что задержка выплаты зарплат началась еще с мая 2023 года, но все обращения работников на эту тему остались без ответа.
В конце января нынешнего года подал в отставку глава предприятия Олег Тофилат. по его словам, главной причиной убыточности ЖДМ является отсутствие участия государства в финансировании предприятия, а также в правовой поддержке. Он сообщил, что полномочий управляющего ЖДМ недостаточно для того, чтобы сделать предприятие прибыльным. Все финансовые и имущественные операции контролируются властями, но решения ими принимаются не в нужное время и не в том объеме, который необходим организации.