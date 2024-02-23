Сочи закупил у Минска большую партию газомоторных автобусов

«Техника поставлена в срок, как и обещали посол Дмитрий Крутой с белорусскими машиностроителями на переговорах с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем», — отметили в посольстве.
Поставка состоялась незадолго до начала Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, который стартует 1 марта.
Переговоры, о которых упомянули в посольстве, прошли в середине февраля по видеосвязи. Особое внимание стороны тогда уделили как раз поставкам общественного транспорта. Российские партнеры ранее заказали 119 автобусов.
«К сожалению, есть проблемы со сроками поставок электробусов. По итогам переговоров посол обратил внимание белорусских предприятий на недопустимость нарушения достигнутых договоренностей, предупредил их руководство о персональной ответственности за срыв сроков».
Кроме поставок автобусов есть и другие направления торгово-экономического сотрудничества. В том числе это локализация производства белорусских тракторов в станице Староминской, создания мультибрендового торгово-сервисного центра BELARUS.
Стороны также планируют взаимное открытие торговых домов. В Краснодарском крае, как ожидается появится что-то похожее на минский «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Краснодарцы тоже намерены открыть объект в Минске. В том числе там будет представлено более 30 виноделов Кубани.