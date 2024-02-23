Сочи закупил у Минска большую партию газомоторных автобусов

Стороны также планируют взаимное открытие торговых домов. В Краснодарском крае, как ожидается появится что-то похожее на минский «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Краснодарцы тоже намерены открыть объект в Минске. В том числе там будет представлено более 30 виноделов Кубани.