Борис Фока: Молдова может стать «воротами» в Украину для китайских экономических агентов

Господин Фока, в 2023 году Торгово-промышленная Палата «Молдова — Китай» отметила пятилетие со дня основания. Какими были эти пять лет?
Б. Ф.: Говоря об этих пяти годах, можно выделить два этапа: этап, когда отношения с Китаем были функциональны, и этап пандемии, когда мир, по понятным причинам, так сказать, отвернулся от Китая. В этот период затраты на логистику, доставку товаров из Китая, выросли в пять раз. К тому же в этот период в Китае, как и во многих других странах мира, царила пандемия — закрылись рестораны, импортно-экспортные компании вдвое сократили объемы
Ситуация изменилась, с завершением пандемии — 8 января 2023 года Китай отменил политику Covid 0 и открыл двери для всех экспортеров, как и до пандемии. С 8 января 2023 года взаимоотношения с Китаем пришлось начинать с чистого листа. Это очень важный момент, ведь вследствие пандемии Молдова потеряла треть объема экспорта в Китай, он сократился с 35 млн. долларов до 10 млн. долларов. Сейчас самое время для восстановления двусторонних торговых отношений.
Что Вы можете сказать об интересе экономических агентов Китая к Республике Молдова и экономических агентов Республики Молдова к Китаю?
Б. Ф.: Интерес экономических агентов Республики Молдова к Китаю гораздо выше, чем интерес экономических агентов Китая к Молдове. Республика Молдова, как и другие страны мира, ежегодно отмечает рост импорта из Китая. Это постоянный рост, и он касается экономических агентов по всему миру. И это логично, ведь в настоящее время Китай предлагает лучшее соотношение цена-качество-мощность.
Интерес Китая к Республике Молдова был, есть и будет. Проблема заключается в нас, потому что мы никогда не использовали эту заинтересованность Китая в полной мере. Напротив, в этом отношении создавались препятствия, особенно теми, кто принимал государственные решения в разное время.
Можно ли говорить о существовании неиспользованного коммерческого потенциала в молдавско-китайских отношениях? Если да, то как его можно использовать?
Б. Ф.: Да, безусловно. И этот потенциал по-прежнему не используется ввиду отсутствия опыта и недостатка коммуникации с азиатским миром, что является полной противоположностью коммуникации и переговорам с европейскими странами. Сейчас подходящий момент для использования этого потенциала, учитывая некоторые реалии, такие как: война в Украине, закрытие черноморских портов для Украины, закрытие посольства Китая в Киеве. Все это наделяет Молдову атрибутом, которого у нее до сих пор не было — Молдова может стать «воротами» в Украину для китайских экономических агентов. И наоборот — украинцы могут получить доступ к Китаю и разместить склады с китайскими товарами и продукцией в безопасном государстве.
Какие направления вы считаете перспективными с точки зрения коммерческого сотрудничества Молдовы и Китая?
Б. Ф.: Считаю, что Молдова может стать посредником между Китаем и Европейским Союзом. Поставки китайских транснациональных сайтов могли бы разместить в Молдове логистическую базу по образцу венгерского города Будапешт.
Кроме того, процесс послевоенного восстановления Украины может стать залогом развития экономических отношений и привлечения китайских инвестиций в Республику Молдова.
И последнее, но не менее важное, необходимо учитывать возможности, которые напрямую связаны с использованием в полной мере сельскохозяйственного потенциала Республики Молдова.
Какой вы видите экономическую роль Китая на мировой арене в будущем и какие выводы должны сделать экономические агенты Республики Молдова?
Б. Ф.: По мнению некоторых экспертов, Китай находится на втором месте (после США) по уровню экономического развития и индустриализации. Другие эксперты утверждают, что Китай уже занимает первое место в этом плане. Все это — явные признаки того, что Китай может открыть возможности, о которых экономические агенты таких стран как Молдова, могут только мечтать. Я убежден, что экономические агенты Республики Молдова должны перенять опыт представителей европейских стран и понять, что, наладив экономические отношения с Китаем, они могут стать не только потребителями китайской продукции, но и региональными дистрибьюторами. А это предполагает новый уровень развития, новые перспективы и новые возможности.
Планируются ли какие-либо визиты представителей бизнеса Молдовы в Китай? Если да, то раскройте, пожалуйста, скобки.
Б. Ф.: Только с февраля по апрель 2024 года мы планируем восемь экономических миссий в Китай. Их тематика разнообразна: железообрабатывающая промышленность, обувь и одежда, индустрия красоты, строительство, клининговые услуги
Каковы ваши ожидания от 2024 года?
Б. Ф.: Ожидания будут формироваться исходя из наших действий. Это означает увеличение числа экономических миссий в различных областях, чтобы сократить количество посредников. В то же время увеличится число китайских экономических миссий в Республику Молдова, что придаст новый импульс привлечению инвестиций. Надеемся, что в 2024 году мы перепишем начало экономических отношений с Китаем.
Каким вы видите будущее Торгово-промышленной Палаты «Молдова-Китай»?
Б. Ф.: Торгово-промышленная Палата «Молдова-Китай», на мой взгляд, должна играть ту же роль, что и Торгово-промышленная Палата «Румыния-Китай». Она вовлечена во все уровни торгово-экономического взаимодействия, представляет свое видение, проводит экспертизу, анализ. Одним словом, она играет важную роль, и результаты соразмерны. Это та модель, которой мы хотим следовать, и мы сделаем все возможное в этом отношении.