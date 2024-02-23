Борис Фока: Молдова может стать «воротами» в Украину для китайских экономических агентов

Б. Ф.: Говоря об этих пяти годах, можно выделить два этапа: этап, когда отношения с Китаем были функциональны, и этап пандемии, когда мир, по понятным причинам, так сказать, отвернулся от Китая. В этот период затраты на логистику, доставку товаров из Китая, выросли в пять раз. К тому же в этот период в Китае, как и во многих других странах мира, царила пандемия — закрылись рестораны, импортно-экспортные компании вдвое сократили объемы и т. д. Все это в целом отразилось на отношениях с Китаем.