Как казахстанцам подготовиться к всеобщему декларированию

Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?
В рамках третьего этапа с 1 января текущего года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.
Также в 2024 году декларацию об активах и обязательствах не представляют лица, занимающиеся частной практикой.
Способы и срок представления декларации?
С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.
Как подготовиться к подаче декларации?
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации рекомендуем:
1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;
2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;
3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;
4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:
- по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;
- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
- по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.