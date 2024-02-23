Глава Нацбанка Молдовы: 93% банковского капитала в стране принадлежит владельцам из ЕС

«Банковский сектор Республики Молдова — прочен и безопасен, он прошел через моменты реструктуризации. В настоящее время 93% банковского капитала принадлежит владельцам из Евросоюза, что делает правила управления ясными и незыблемыми. Это то, что нужно Республике Молдова».