Глава Нацбанка Молдовы: 93% банковского капитала в стране принадлежит владельцам из ЕС

«Банковский сектор Республики Молдова — прочен и безопасен, он прошел через моменты реструктуризации. В настоящее время 93% банковского капитала принадлежит владельцам из Евросоюза, что делает правила управления ясными и незыблемыми. Это то, что нужно Республике Молдова».
Глава Нацбанка также отметила, что в стране существуют предпосылки для прихода серьезных инвестиций, но при условии, что банковская система будет устойчивой, а экономическая политика будет соответствовать требованиям инвесторов.
НБМ удалось выполнить свою фундаментальную задачу и вернуть инфляцию в целевую область в 5% и снизить базовые ставки, подчеркнула Драгу.
«Снижение ставок является сигналом, данным рынку. что дела идут хорошо и в правильном направлении. Мы ожидаем, что инфляция останется на целевом уровне в течение текущего года».
По мнению Драгу, чтобы спрос на кредитном рынке Молдовы вырос, необходимо улучшение финансового посредничества посредством диалога между банками и компаниями.
«Когда инфляция превысила 30% финансовое посредничество пострадало. Сейчас, когда инфляция находится в коридоре, при ставке монетарной политики на уровне 4,25%, стоимость кредитования становится такой, которую компания может себе позволить».
Она также сообщила, что в ближайшее время в Молдове будет запущена система мгновенных платежей, которая позволит совершать платежи в режиме реального времени.