Глава Минсельхоза признал, что поездки за помощью в Брюссель не принесли результата

«Помощь фермерам — это в первую очередь те 500 тысяч леев с гарантией от государства. Сегодня в 16.00 подойдут представители коммерческих банков. Мы должны посмотреть, как все это будет функционировать (…) Также речь о тех 50 миллионах леев, которые уже в процессе выдачи. На сегодняшний день уже 144 фермера подали заявки на получение денег после 15 марта».