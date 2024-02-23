Глава Минсельхоза признал, что поездки за помощью в Брюссель не принесли результата

Встреча прошла в правительстве и была обусловлена акциями протеста, которые больше недели фермеры проводят в различных районах страны.
На вопрос аграриев, удалось ли министру заручиться поддержкой Брюсселя, тот ответил отрицательно.
«Я не получил ясного ответа. (…) Сказали, что если найдут средства, если такие будут идентифицированы… такой был ответ. Я там был дважды. К сожалению, ничего».
Аграрии также спросили министра, возможно ли выделение части из предоставленной на 2025 год от Еврокомиссии суммы уже сейчас. Боля ответил, что досрочно выделить деньги ЕК отказалась и что предоставленные 10 миллионов евро будут доступны единым траншем, в 2025 году.
По завершении встречи министр отметил, что аграриям предстоит встреча с представителями коммерческих банков.
«Помощь фермерам — это в первую очередь те 500 тысяч леев с гарантией от государства. Сегодня в 16.00 подойдут представители коммерческих банков. Мы должны посмотреть, как все это будет функционировать (…) Также речь о тех 50 миллионах леев, которые уже в процессе выдачи. На сегодняшний день уже 144 фермера подали заявки на получение денег после 15 марта».
Он уточнил, что до следующей недели банки должны проинформировать, каковы препятствия для выдачи кредитов аграриям и какие у них предложения.
Кроме того, проинформировал Владимир Боля, правительство создаст рабочую группу из представителей Минфина, Минсельхоза, Организации по развитию предпринимательства, а также представителей экономического сектора и аграриев для обсуждения дальнейшей помощи фермерам.