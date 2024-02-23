Глава Минэнерго сказал о выборе площадки под радиоактивные отходы в Беларуси

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал о проводимых работах для выбора площадки под строительство хранилища радиоактивных отходов, сообщает телеграм-канал министерства.
Прежде всего, Каранкевич пояснил, что площадку для размещения республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси пока не определили. На данный момент еще проводится анализ районов и территорий, потенциального размещения хранилища.
— Учитываются все аспекты: экологические, экономические, социальные, организационные, технические, — прокомментировал он.
Глава Минэнерго уточнил, что работа всех заинтересованных министерств и ведомств в этом вопросе построена согласно дорожной карте по реализации проекта. И в процесс активно вовлечена Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами.
При этом в Минэнерго уточнили, что первую очередь пункта захоронения планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году. Но перед началом строительства организуют общественные слушания по проекту в Беларуси и с сопредельными государствами.