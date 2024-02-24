Нацбанк Беларуси предупредил про курс доллара и евро на 24 и 25 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на выходные — 24 февраля 2024, субботу, и 25 февраля. воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2471 рубля, 1 евро — 3,5283 BYN, 100 российских рублей — 3,5014 белорусского рубля.