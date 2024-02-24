В России создали экологичные и безотходные технологии для обработки металла

«Ученые СГТУ создали несколько видов специальных технологий и универсального оборудования для получения защитно-декоративных покрытий и обработки металла. Речь идет о печах диффузионного цинкования, термообработки, оксидирования и полимеризации, а также об электропечах для закалки. Важные преимущества разработок в сравнении с аналогами — значительное повышение экологической безопасности, отсутствие отходов производства и различных вредных выбросов», — сообщили в вузе.
Новые технологии позволят заместить несовершенные импортные аналоги и улучшить условия труда на производствах, подчеркнули в СГТУ. Безопасность эксплуатации установок подтверждена санитарно-эпидемиологическими заключениями.
По информации пресс-службы, печи термодиффузионного цинкования будут необходимы для антикоррозионной защиты в том числе автодеталей, мебельной фурнитуры, дорожных и мостовых ограждений, арматуры линий электропередачи, трубопроводной и нефтяной арматуры. Процесс цинкования обеспечит сохранение размеров изделий и исключит проблемы с отслаиванием или скалыванием, отметили в вузе.
Разработанные печи для термообработки и оксидирования можно использовать при подготовке поверхности изделий к покраске, их обезжиривании, отжиге и сушке. Печь полимеризации позволит окрашивать любые металлические комплектующие, керамику, плитку, камни, изделия из стекла и дерева. Как пояснили в пресс-службе, полученное покрытие создает ударопрочный антикоррозийный слой, а также приобретает необходимые декоративные свойства.
Автором разработок стала группа ученых под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» СГТУ Сергея Барабанова. Выпуском продукции будет заниматься индустриальный партнер СГТУ — научно-производственное предприятие «Альсеп».