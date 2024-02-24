В России создали экологичные и безотходные технологии для обработки металла

«Ученые СГТУ создали несколько видов специальных технологий и универсального оборудования для получения защитно-декоративных покрытий и обработки металла. Речь идет о печах диффузионного цинкования, термообработки, оксидирования и полимеризации, а также об электропечах для закалки. Важные преимущества разработок в сравнении с аналогами — значительное повышение экологической безопасности, отсутствие отходов производства и различных вредных выбросов», — сообщили в вузе.