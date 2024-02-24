Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли в 2023 году на 35%

Железнодорожным транспортом в 2023 году было перевезено 774,3 тысячи пассажиров. Автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) — 85,4 миллиона пассажиров, из них 73,5 миллиона пассажиров (86,0% от общего количества) — в городском и пригородном сообщении, 10,4 млн пассажиров (12,2%) — в междугородном сообщении и 1,5 млн пассажиров (1,8%) — в международном сообщении.