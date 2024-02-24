Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли в 2023 году на 35%

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Общественным транспортом в Молдове было перевезено в 2023 году 273,5 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
В частности, на 35,3% выросли пассажироперевозки железнодорожным транспортом, на 7,5% — автомобильным, на 4,9% — воздушным и на 12,6% — электрическим.
Железнодорожным транспортом в 2023 году было перевезено 774,3 тысячи пассажиров. Автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) — 85,4 миллиона пассажиров, из них 73,5 миллиона пассажиров (86,0% от общего количества) — в городском и пригородном сообщении, 10,4 млн пассажиров (12,2%) — в междугородном сообщении и 1,5 млн пассажиров (1,8%) — в международном сообщении.
Воздушным транспортом было перевезено 1,3 миллиона пассажиров, на электротранспорте — 185,8 миллиона.
Пассажироперевозки в 2023 году составили 5 805,2 млн пассажиро-км, увеличившись на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Наибольший прирост этого показателя зафиксирован на железнодорожном транспорте (+84,4%), за ним следуют электрический (+13,1%), воздушный (+ 8,8%) и автомобильный (+8,1%).