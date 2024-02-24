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В Госкомтуризма прокомментировали информацию о приостановке деятельности десятков туроператоров

Ранее в соцсетях сообщалось, что транспортная прокуратура проводит доследственную проверку и направила письмо в Комитет по туризму о приостановке лицензий 39 туроператоров.
Источник: Uznews

В Госкомтуризма проанализировали ситуацию, связанную с туристическими компаниями и сообщили, что письмо было отправлено на основании информации, полученной от граждан, которые понесли материальный и моральный ущерб во время совершения паломничества Умра в результате задержек рейсов частных авиакомпаний.

Сообщается, что для уточнения информации в транспортную прокуратуру направлен представитель Комитета по туризму. В частности, ведется работа по уточнению идентификационных номеров (STIR) туристических предприятий, фигурирующих в данном деле.

«После завершения получения идентификационных номеров (STIR) туристических предприятий, участвующих в деле, деятельность этих компаний будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.