В Госкомтуризма прокомментировали информацию о приостановке деятельности десятков туроператоров

В Госкомтуризма проанализировали ситуацию, связанную с туристическими компаниями и сообщили, что письмо было отправлено на основании информации, полученной от граждан, которые понесли материальный и моральный ущерб во время совершения паломничества Умра в результате задержек рейсов частных авиакомпаний.
Сообщается, что для уточнения информации в транспортную прокуратуру направлен представитель Комитета по туризму. В частности, ведется работа по уточнению идентификационных номеров (STIR) туристических предприятий, фигурирующих в данном деле.
«После завершения получения идентификационных номеров (STIR) туристических предприятий, участвующих в деле, деятельность этих компаний будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.