В Госкомтуризма прокомментировали информацию о приостановке деятельности десятков туроператоров

В Госкомтуризма проанализировали ситуацию, связанную с туристическими компаниями и сообщили, что письмо было отправлено на основании информации, полученной от граждан, которые понесли материальный и моральный ущерб во время совершения паломничества Умра в результате задержек рейсов частных авиакомпаний.