Завод по производству препаратов из плазмы строят в Беларуси

По информации РНПЦ, за прошлый год в стране заготовили около 110 тонн плазмы, большую половину которой использовали для изготовления лексредств. Спрос на эти препараты высокий: применяются они для пациентов с нарушением иммунного состояния, при печеночной недостаточности, для кровозамещения. К примеру: только иммуноглобулина (это один из препаратов на основе плазмы) государство закупает на сумму около $14 миллионов в год. Такие лексредства есть и отечественные, но потребность в них гораздо больше, к тому же производство нуждалось в модернизации.