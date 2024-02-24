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НАРЭ отрапортовало: цены на бензин и дизельное топливо в Молдове стабильны

При этом само ведомство просто бесчисленное количество раз повышало стоимость топлива для конечных потребителей.
Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) констатирует стабилизацию и даже небольшое снижение цен на топливо после периода постоянного роста.

В НАРЭ отметили, что «эта тенденция основана исключительно на динамике котировок Platts, зарегистрированных на международных рынках, которые в последние дни демонстрируют небольшую тенденцию к снижению».

В этих условиях НАРЭ объявило на ближайшие три дня максимальную цену на бензин АИ-95 в размере 25 леев 11 банов за литр, как и сегодня. А дизельное топливо будет продаваться по максимальной цене 22 лея 96 банов за литр, что на семь банов ниже.

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