НАРЭ отрапортовало: цены на бензин и дизельное топливо в Молдове стабильны

В этих условиях НАРЭ объявило на ближайшие три дня максимальную цену на бензин АИ-95 в размере 25 леев 11 банов за литр, как и сегодня. А дизельное топливо будет продаваться по максимальной цене 22 лея 96 банов за литр, что на семь банов ниже.