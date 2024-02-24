Панорамные окна и вид на Кремль: Названы самые дорогие квартиры в Нижнем Новгороде

На втором месте рейтинга находится квартира на Верхневолжской набережной площадью 120 квадратных метров. Обойдется она в 200 тысяч рублей в месяц. В шаговой доступности от нее находится и Кремль, и Александровский сад, и все основные городские достопримечательности. Квартира полностью меблирована. Правда, в отличие от лидера рейтинга, здесь основной упор сделан не на итальянский шик, а на современный дизайн.