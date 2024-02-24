Панорамные окна и вид на Кремль: Названы самые дорогие квартиры в Нижнем Новгороде

Аренда самых дорогих квартир в Нижнем Новгороде обойдется в сумму от 500 до 160 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте рекламных объявлений.
В частности, самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде стоит 500 тысяч рублей в месяц. Она находится на улице Минина. Общая площадь помещений составляет 235 квадратных метров. Главным достоинством квартиры является уникальное расположение и шикарный вид из панорамных окон. В квартире установлена дизайнерская мебель, уложен натуральный художественный паркет, натуральный мрамор и гранит. Вся мебель в квартире выполнена по индивидуальному заказу от итальянских мастеров. Квартира расположена в двух минутах от Александровского сада и Верхневолжской набережной.
На втором месте рейтинга находится квартира на Верхневолжской набережной площадью 120 квадратных метров. Обойдется она в 200 тысяч рублей в месяц. В шаговой доступности от нее находится и Кремль, и Александровский сад, и все основные городские достопримечательности. Квартира полностью меблирована. Правда, в отличие от лидера рейтинга, здесь основной упор сделан не на итальянский шик, а на современный дизайн.
И, наконец, замыкает рейтинг квартира площадью 250 квадратных метров, расположенная на улице Славянской. Ее аренда обойдется в 160 тысяч рублей в месяц. Элитный дом находится в исторической части города. Так же, как и все предыдущие варианты, квартира отличается панорамными окнами и прекрасным видом. Квартира полностью меблирована.