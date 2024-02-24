За год индекс цен на социально значимые товары вырос на 1,2%

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю остался без изменений, в годовом выражении повысился на 1,2%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 20 февраля 2024 года:
Говядина — 2523 тенге/килограмм; Кефир 2,5% — 416 тенге/литр; Морковь — 170 тенге/килограмм.