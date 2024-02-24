Первый белорусский электрокар сможет преодолевать 400 километров

МИНСК, 24 фев — Sputnik. НАН Беларуси совместно с СЗАО «БЕЛДЖИ» изготовят опытно-промышленную партию электромобилей «БЕЛДЖИ еX50», рассказал гендиректор Объединенного института машиностроения Сергей Поддубко.
Он сообщил, что будет создано пять электромобилей, которые пройдут испытания до 1 января будущего года. Опытно-промышленную партию произведут по заводским технологиям. Это позволит просчитать экономику производства.
«Основной вопрос, который сейчас всех интересует, — сколько будет стоить эта машина и сможем ли мы добиться экономики во всем этом проекте», — цитирует гендиректора газета «Рэспубліка».
По словам Поддубко, сомнений на тот счет, что в Беларуси могут сделать электромобиль, ни у кого нет. Под вопросом стоит вопрос конкуренции с электрокарами, произведенными в других странах.
Он особо отметил, что около 30−40% стоимости электромобиля составляет батарея. В белорусском электрокаре нужно будет менять ее не целиком, а только вышедшие из строя ее компоненты.
«У нашего электромобиля ресурс батареи, который будет гарантирован, составит пять лет. Номинальная мощность привода — 80 кВт, что выше, чем у Geometry (50 кВт)», — добавил гендиректор.
По его мнению, белорусский электромобиль ничем не уступает бензиновой версии, потому что его пробег составляет 400 километров. Батарея позволяет поездки за город и обратно.
Ранее вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик сообщил, что стоить белорусский электрокар будет примерно как бензиновая машина Belgee Х50. Сейчас цена у официального дилера на эту машину стартует от 66 тысяч белорусских рублей в базовой комплектации (20 325 долларов по курсу Нацбанка на 24 февраля 2024 года).