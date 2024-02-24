Белорусский картофель, который не доели в Молдове, отправляют на Украину: Что будет с ценами на самый популярный овощ

Комментируя ситуацию на украинском рынке картофеля, аналитики EastFruit указывали на снижающийся потребительский спрос и попытки фермеров реализовать товарные остатки прошлогодней продукции в качестве основных факторов, давящих на уровень цен. В Молдове запасы картофеля у сельхозпроизводителей были сравнительно невелики даже в первой половине зимы, а в январе из-за порчи продукции в хранилищах они пытались продать ее по сниженным ценам (что, кстати сказать, зафиксировал ценовой мониторинг EastFruit). То есть, в конце зимы в фермерских хозяйствах страны остались минимальные запасы картофеля. Соответственно, даже интенсивные продажи товарных остатков местного картофеля вряд ли существенно влияют на ценовую динамику плодоовощного рынка Молдовы. Тем более что уже около месяца «погоду на нем делают» поставки дешевого белорусского картофеля.