Перечислены 10 правил, которые должен знать каждый живущий в высотном доме житель Алматы

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите толчки дома, в помещении.

3. Отойдите от мебели, окон, светильников, люстр.

4. Найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих/капитальных/ внутренних стен).

5. Покиньте здание (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).

6. Отключите воду, газ, электричество.

7. Возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее.

8. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

9. Будьте готовы к повторным толчкам.

10. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.