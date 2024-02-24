Перечислены 10 правил, которые должен знать каждый живущий в высотном доме житель Алматы

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите толчки дома, в помещении.
3. Отойдите от мебели, окон, светильников, люстр.
4. Найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих/капитальных/ внутренних стен).
5. Покиньте здание (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).
6. Отключите воду, газ, электричество.
7. Возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее.
8. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
9. Будьте готовы к повторным толчкам.
10. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
Как напомнил сейсмолог, Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.
Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
1. Заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.
2. Заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами.
3. Определить кратчайший путь эвакуации из здания либо занять внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения. Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования — школах, детсадах, колледжах, вузах.
Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в «тревожном чемоданчике» и действовать согласно полученной инструкции.